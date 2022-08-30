Бойцы российской группировки «О» спародировали фейковый ролик ВСУ

Бойцы российской группировки «О» сняли ролик, в котором высмеяли украинскую пропаганду

Бойцы российской войсковой группировки «О» («Отважные») сняли ролик, в котором высмеяли украинскую пропаганду. Они спародировали военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ранее в подобном видео заявили о якобы удачном контрнаступлении на Херсон. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

На опубликованных кадрах видна лишь часть тела военнослужащего, которые лежит на земле с оружием в руках, — ни его лица, ни окружающей обстановки при этом не видно. «Уже прорвана вторая, третья, четвертая, пятая и шестая линия обороны... О... уже и восьмая. Там **** (работает) авиация, танки, артиллерия, боевые слоны, боевые единороги, замешано применение черной магии...» — произносит герой ролика, тяжело дыша и делая большие паузы.

Видео сопровождается звуками выстрелов и криками. На записи также слышно, как трубит слон, ржет лошадь и кто-то произносит смертельное заклятие «авада кедавра» из серии романов о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг.

Ранее в понедельник, 29 августа, военнослужащий ВСУ Владимир Регеша (позывной Санта) уличил командование во лжи и рассказал о реальном положении дел на фронте. По его словам, украинская армия «побеждает» лишь в местных СМИ и социальных сетях.