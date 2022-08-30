Любительница магнитной рыбалки выловила из реки загадочные свадебные фотографии

Metro: женщина отправилась на магнитную рыбалку и выловила фото индийской свадьбы

Любительница магнитной рыбалки из британского города Болтон, графство Большой Манчестер, выловила из канала набитую кирпичами сумку, в которой лежали пачка свадебных фотографий и две загадочные сикхские статуэтки. Об этом сообщает Metro.

26-летняя Софи Дойл использует мощный магнит, привязанный к торсу, и специальный крюк, чтобы искать и вытаскивать найденные под водой предметы. Отправившись на очередную «рыбалку», женщина выловила сумку, в которой лежали две странные статуэтки и свадебные фото некой пары. Также в сумке было несколько кирпичей, которые явно положили туда для утяжеления.

Профессионально сделанные снимки хорошо сохранились и, по всей видимости, пробыли под водой недолго. На одном из них была запечатлена пара в традиционных индийских свадебных нарядах. На других фотографиях засняты гости свадьбы, в том числе мужчины в белых костюмах и оранжевых тюрбанах, которые радостно обнимаются. Еще одна фотография была сделана перед Золотым храмом в индийском городе Амритсар.

Женщина определила найденные в сумке статуи как «Ик Онкар» — символ единства в Сикхизме, и «Кханду» — обоюдоострый меч, символизирующий честь. Каким образом все эти вещи оказались на дне реки в Англии, остается тайной. Британка сочла эту находку самой странной за три года увлечения магнитной рыбалкой, хотя ранее находила оружие, взрывчатку и улики преступлений. Также Дойл попадались ржавый викторианский сейф и статуя индуистской богини смерти.

Ранее сообщалось, что восьмилетний ребенок из английской деревни Шевингтон вблизи города Уиган, графство Большой Манчестер, отправился на магнитную рыбалку и выловил из реки ручную гранату. Мать мальчика вызвала полицию, которая оцепила территорию, чтобы саперы могли обезвредить найденный ребенком боеприпас.