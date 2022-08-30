Дома загорелись после смертельного ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем

Три человека погибли в ДТП с бензовозом и скорой помощью под Ярославлем

Три человека погибли в столкновении скорой помощи и бензовоза в Ярославской области. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, ДТП с бензовозом и двумя легковыми машинами, среди которых скорая помощь, произошло утром 30 августа в районе Воробино. В результате аварии произошел разлив топлива, которое загорелось.

В МЧС добавили, что огонь с места смертельного ДТП перекинулся на два частных жилых дома, стоящих поблизости. Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров.