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Два человека погибли при столкновении бензовоза и грузовика в российском регионе

В Красноярском крае столкнулись и загорелись бензовоз и грузовик, погибли два человека

В Красноярском крае произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В аварии погибли два человека. Об этом сообщает главное управление МВД по региону в своем Telegram-канале.

По сообщению пресс-службы полиции, авария произошла на 624-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Грузовой Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КамАЗ. После этого оба автомобиля загорелись.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, один из грузовиков выполнял функцию бензовоза — в кузове находились 40 бочек с топливом. Именно из-за них загорелись машины.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир КамАЗа. Водитель Volvo был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Якутии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились 19 пассажиров.

Валерий Розенберг
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