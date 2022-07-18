Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Автобус с 19 пассажирами на скорости съехал в кювет в российском регионе

В Якутии автобус с 19 пассажирами на скорости съехал в кювет, пострадали четыре человека

Фото: Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

В Якутии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились 19 пассажиров, пострадали четыре человека. Об этом сообщает ЯСИА.

По данным агентства, водитель автобуса не справился с управлением и на скорости съехал в кювет.

В результате происшествия в российском регионе пострадал сам водитель, которого госпитализировали с травмой ноги, а также три пассажира — им назначили амбулаторное лечение.

ЯСИА со ссылкой на региональное ГИБДД уточняет, что за этот год водитель автобуса уже шесть раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин, которые шли вдоль дороги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Российский фигурист рассказал об угрозе смерти из-за работы с американкой
Момент крушения вертолета в российском регионе попал на видео
Стали известны подробности биографии нового главы СБУ Малюка
Арестованный проректор таможенной академии совершил суицид в камере
Инцидент с чеченскими всадниками у границ Дагестана получил продолжение
ФСБ задержала завербованного СБУ жителя ЛНР
Известная блогерша назвала Собчак причину закрытия популярного YouTube-шоу
Убийство российского бизнесмена бывшей хозяйкой квартиры попало на видео
Названы новые возможные промышленные центры мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.