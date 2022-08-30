Премьер-министр Ирака допустил свою отставку

Премьер-министр Ирака аль-Казыми допустил свою отставку при ухудшении ситуации в стране

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми допустил, что может покинуть свой пост, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться. Об этом пишет ТАСС.

«Если [политическая] ситуация будет усложняться, то я в надлежащее время объявлю об уходе с поста премьер-министра Ирака», — сказал премьер.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия. По его словам, Гутерреш с беспокойством следит за продолжающимися протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания.

Демонстрации начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.