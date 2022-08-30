Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер-министр Ирака допустил свою отставку

Премьер-министр Ирака аль-Казыми допустил свою отставку при ухудшении ситуации в стране

Фото: Reuters

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми допустил, что может покинуть свой пост, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться. Об этом пишет ТАСС.

«Если [политическая] ситуация будет усложняться, то я в надлежащее время объявлю об уходе с поста премьер-министра Ирака», — сказал премьер.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия. По его словам, Гутерреш с беспокойством следит за продолжающимися протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания.

Демонстрации начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер Михаил Горбачев
Небензя призвал ливийских лидеров вернуться к диалогу
В Совфеде оценили деятельность Горбачева
В США назвали условие введения новых санкций против России
Экс-глава протокола Кремля высказался об эпохе Горбачева
Раскрыты детали похорон Горбачева
Байден обвинил огнестрельное оружие в гибели детей в США
Раскрыты подробности госпитализации Горбачева накануне смерти
Премьер-министр Ирака допустил свою отставку
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.