ООН призвала стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации

Генсек ООН Гутерреш призывает конфликтующие стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

По его словам, Гутерреш с беспокойством следит за продолжающимися протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания. «Он особенно обеспокоен сообщениями о потерях среди людей», — сообщил Дюжаррик.

Представитель Гутерреш добавил, что генсек ООН призывает все стороны быть выше своих разногласий и без дальнейшего промедления приступить к мирному и всеохватному диалогу о конструктивном пути вперед.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим сторонникам ас-Садра. Он также постановил начать расследование инцидента в особо охраняемой зеленой зоне в центре Багдада, куда прорвались демонстранты.

Демонстрации начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.