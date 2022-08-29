Власти Ирака запретили стрелять по протестующим в центре Багдада

Al Jazeera: премьер Ирака запретил стрелять по сторонникам ас-Садра в центре Багдада

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим сторонникам шиитского лидера Муктады ас-Садра. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление офиса премьера.

«Наши силы безопасности ответственны за обеспечение защиты протестующих, поэтому запрещено использовать огнестрельное оружие и открывать огонь по демонстрантам любой стороной в службах безопасности», — говорится в документе.

Премьер также постановил начать расследование инцидента в особо охраняемой «зеленой зоне» в центре Багдада, куда прорвались демонстранты, атаковавшие Республиканский дворец правительства Ирака и американское посольство.

Вечером 26 января пять ракет a href="https://lenta.ru/news/2020/01/27/posolstvo/" target="_blank">ударили по «зеленой зоне», одна из ракет попала в ресторан в здании посольства США. Ранения получили по меньшей мере три человека, их национальность еще не установлена.

Массовые протесты против присутствия американцев в Ираке произошли после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.