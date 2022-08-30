Глухой россиянин четверо суток просидел в семиметровом колодце без еды и выжил

В Приморье глухой мужчина провалился в колодец в лесу, 4 суток провел там без еды и выжил

В Приморском крае глухой мужчина провалился в колодец в лесу, четверо суток провел там без еды и выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Россиянин пошел в лес за грибами и исчез. По данным издания, мужчина не заметил открытый колодец для мазута и провалился.

Самостоятельно выбраться житель Приморья не сумел, поскольку испытывает проблемы с речью и слухом. Региональные волонтеры искали его на протяжении четырех дней.

Все это время мужчина пил воду из лужи, никакой еды поблизости не было. Через какое-то время спасатели и волонтеры обнаружили его машину, а после и самого мужчину.

Россиянина осмотрели медики и отпустили домой. Сейчас он немного хромает, но уже вышел на работу.

Ранее в Челябинской области двухлетний ребенок упал в открытый канализационный люк и выжил. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать причины случившегося. По факту произошедшего организовали проверку.