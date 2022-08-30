Минпромторг допустил остановку производства запчастей для вагонов в России

Минпромторг: отмена пошлины на ввоз подшипников из КНР может остановить производство в РФ

Министерство промышленности и торговли России допустило, что возможная отмена антидемпинговой пошлины на ввоз кассетных подшипников из КНР может привести к полной остановке российского производства таких запчастей для вагонов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В Минпромторге отметили, что также потребность российских вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий в кассетных подшипниках могут закрыть отечественные производители и изготовители запчастей для вагонов из дружественных стран. Уточняется, что потребность российских предприятий в такого рода продукции на второе полугодие 2022 года составляет около 190 тысяч единиц.

Производством кассетных подшипников в России занимались только три предприятия, и то с участием шведских и американских компаний. Последняя компания, специализирующаяся на их выпуске, — шведская SKF — объявила о продаже бизнеса в России 22 апреля. Ее завод в Твери продолжит работу под управлением российского менеджмента. До этого производитель Amsted Rail, вышел из совместного предприятия в Саратове «ЕПК-Бренко», а также прекратила операции в России Timken, выпускающая подшипники совместно с российской ОВК.

В рамках импортозамещения Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) в 2023 году запустит производство подшипников для железнодорожных вагонов. ЧКПЗ станет единственным изготовителем полностью российской продукции.