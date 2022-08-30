Россияне пожаловались на ПЦР-тесты за свой счет при госпитализации

«Ъ»: пациенты пожаловались на требование сдавать ПЦР-тесты за свой счет при госпитализации

В России некоторые пациенты столкнулись с тем, что им необходимо перед госпитализацией сдать ПЦР-тесты на коронавирус за свой счет, а не бесплатно по ОМС. С такой жалобой в Минздрав обратился Всероссийский союз пациентов (ВСП), сообщает «Коммерсантъ».

В распоряжении издания оказалось письмо главе ведомства Михаилу Мурашко от сопредседателей ВСП Яна Власова и Юрия Жулева. Там сказано, что при отказе в бесплатном ПЦР-тестировании медицинские учреждения ссылаются на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год, в которой якобы бюджет на тесты на COVID-19 не заложен.

Авторы письма министру здравоохранения указывают, что подобное требование о сдаче теста за свой счет нарушает право на получение бесплатной медицинской помощи, которое закреплено в 11 статье закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

В Союзе пациентов назвали самыми страдающими от незаконных требований больниц россиян с хроническими инвалидизирующими заболеваниями. Там объяснили, что таким людям нужно большое число госпитализаций для многолетних курсовых лечений, а постоянное ПЦР-тестирование за свой счет значительно обременяет их бюджет.

В письме говорится, что большинство пациентов, которые столкнулись с необходимостью сдавать ПЦР-тест за свой счет, не жалуются в вышестоящие инстанции, так как боятся отказа в госпитализации и ухудшения отношений с медицинскими работниками.

В Минздраве на письмо ВСП отреагировали, заявив, что «временный порядок приема пациентов медорганизациями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» не предусматривает требований о проведений лабораторного исследования на наличие COVID-19 перед плановой госпитализацией. Он необходим только в случае, если у пациента есть медицинские показания, в числе которых признаки простудного респираторного заболевания, а также наличие положительного результата экспресс-теста на коронавирус.

В министерстве подчеркнули, что ПЦР-тесты делают за счет средств ОМС, расходы на это включены в стоимость лечения и заложены в Программу госгарантий на 2022 год. При этом больницы продолжают требовать ПЦР-тест у больных. В частности, о необходимости представить результат тестирования на COVID-19 говорится на сайте Больницы скорой помощи Томска и Краевой клинической больницы №2 Краснодара.

Ранее стало известно, что в России выросла доля положительных тестов на коронавирус в частных лабораториях. В «Инвитро» доля положительных результатов растет примерно вдвое еженедельно, доля положительных тестов в сети в июле составляла более пяти процентов.