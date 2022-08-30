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Пушилин допустил отбрасывание ВСУ на 300 километров от городов ДНР

Денис Пушилин допустил, что ВСУ придется отодвинуть на 300 километров от городов ДНР
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что США, похоже, готовы предоставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров — в связи с этим украинские войска придется отодвинуть от городов ДНР. Его цитирует РИА Новости.

«Сейчас поступает информация, что американцы все же готовы поставить вооружение, которое может стрелять на расстояние 300 километров. Соответственно, это не оставит нам никаких шансов, чтобы не отодвигать и на это расстояние», — заявил Пушилин.

Он допустил, что чем сильнее и дальнобойнее оружие у Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем дальше придется отбрасывать украинские войска от населенных пунктов республики.

По мнению Пушилина, фронт необходимо отодвинуть от границ республики как минимум на 70 километров после полного освобождения ее территории.

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Алевтина Запольская
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