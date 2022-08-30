Росгвардейцы нашли схроны ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами в Запорожье

Росгвардия обнаружила в Запорожье тайники ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами

Росгвардейцы нашли два схрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным оружием и боеприпасами в Запорожской области. Об этом во вторник, 30 августа, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, тайники были найдены при проведении адресных и разведывательно-поисковых мероприятий. В одном из схронов российские силовики обнаружили два ручных гранатомета, 24 выстрела к американскому гранатомету RLV, две ручные гранаты, шесть запалов гранаты УЗРГМ, 115 сигнальных патронов и более двух тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

Из второго схрона в заброшенном строении спецназ Росгвардии изъял 30-миллиметровую автоматическую пушку от боевой машины пехоты (БМП), 27 патронов к ней, ручной противотанковый гранатомент, 26 ручных гранат и 25 запалов к ним, 15 выстрелов и шесть стартовых зарядов к гранатометам, шесть сигнальных пистолетов, 49 боеприпасов к крупнокалиберному пулемету, три стрелковых оружия и более 700 патронов.