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Рыболов нашел необычный способ измерять длину улова

Рыболов вытатуировал линейку на ноге, чтобы измерять длину улова

Рыболов нашел необычный способ измерять длину улова и удивил пользователей сети. На видео мужчины, опубликованное в TikTok, обратило внимание издание Daily Mirror.

Ролик появился в аккаунте @fishinggear2go. На кадрах видна нога неизвестного мужчины с вытатуированной на ней линейкой, которая начинается от лодыжки и поднимается до бедра. Неизвестно, где именно заканчивается наколка, поскольку конец линейки скрывался под шортами.

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На видео мужчина держит в руках рыбу, которую затем прикладывает к линейке. В этот момент на экране появляется надпись «25,5», что, скорее всего, говорит о длине улова. Предположительно, длина написана в дюймах и эквивалентна 65 сантиметрам.

Ролик набрал почти 220 тысяч лайков и 1395 комментариев. Один пользователь предположил, что мужчина решил сделать тату после того, как однажды выловил большую рыбу и не смог ее измерить из-за отсутствия линейки. «Как плотник, я думаю, это отличная идея», — написал другой пользователь.

Ранее сообщалось, что школьник из города Эшфорд, Великобритания, побил мировой рекорд среди юных рыбаков, поймав самого большого карпа. Во время рыбалки мальчик выловил огромного карпа весом 43,5 килограмма.

Евгения Черкасова
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