Рыболов вытатуировал линейку на ноге, чтобы измерять длину улова

Рыболов нашел необычный способ измерять длину улова и удивил пользователей сети. На видео мужчины, опубликованное в TikTok, обратило внимание издание Daily Mirror.

Ролик появился в аккаунте @fishinggear2go. На кадрах видна нога неизвестного мужчины с вытатуированной на ней линейкой, которая начинается от лодыжки и поднимается до бедра. Неизвестно, где именно заканчивается наколка, поскольку конец линейки скрывался под шортами.

На видео мужчина держит в руках рыбу, которую затем прикладывает к линейке. В этот момент на экране появляется надпись «25,5», что, скорее всего, говорит о длине улова. Предположительно, длина написана в дюймах и эквивалентна 65 сантиметрам.

Ролик набрал почти 220 тысяч лайков и 1395 комментариев. Один пользователь предположил, что мужчина решил сделать тату после того, как однажды выловил большую рыбу и не смог ее измерить из-за отсутствия линейки. «Как плотник, я думаю, это отличная идея», — написал другой пользователь.

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