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Россияне стали чаще продавать вещи в интернете

Треть россиян с февраля стала чаще продавать вещи в интернете

Фото: Shutterstock

Россияне с февраля нынешнего года стали чаще продавать вещи на интернет-площадках для размещения объявлений, свидетельствуют данные исследования «Альфа Страхования» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

О росте количества продаж в интернете рассказал 31 процент опрошенных. 17 процентов, в свою очередь, сказали, что имеют «слабые продажи», 14 процентов уже продали все что могли. 19 процентов продавали вещи онлайн и раньше, а 11 процентов стали делать это существенно реже.

34 процента респондентов рассказали, что их расходы на повседневные нужды с февраля выросли на 20-30 процентов. 30 процентов зафиксировали увеличение расходов на 10 процентов, 15 процентов — на 30-50 процентов. Пять процентов опрошенных отметили, что за последние полгода стали тратить вдвое больше, чем прежде.

26 процентов респондентов после февраля сменили профессию на более высокооплачиваемую, 38 процентов задумывались о смене рода деятельности, 36 процентов опрошенных не думали об этом.

Также 58 процентов опрошенных рассказали, что им удается копить деньги. 39 процентов отметили, что после февраля делать сбережения стало намного труднее, 19 процентов не заметили изменений.

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Платон Щукин
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