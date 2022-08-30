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Россия призвала США вернуть Афганистану украденные у народа деньги

Небензя упрекнул США за призыв к России и Китаю «скинуться» на восстановление Афганистана
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в том, что она призвала Китай и Россию профинансировать восстановление Афганистана, пострадавшего от 20-летней войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух. Циничность таких заявлений просто поражает», — сказал Небензя.

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По словам дипломата, Китай и Россию призывают скинуться «на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО». Небензя добавил, что США упрекают Россию в нежелании «платить по чужим счетам».

На заседании СБ ООН в годовщину выхода войск США из Афганистана американская постпред посетовала, что Россия якобы лишь обвиняет Запад в бедах Афганистана. При этом она попыталась упрекнуть Москву в якобы маленьком финансировании помощи Афганистану.

Марина Совина
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