Россия призвала США вернуть Афганистану украденные у народа деньги

Небензя упрекнул США за призыв к России и Китаю «скинуться» на восстановление Афганистана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в том, что она призвала Китай и Россию профинансировать восстановление Афганистана, пострадавшего от 20-летней войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух. Циничность таких заявлений просто поражает», — сказал Небензя.

По словам дипломата, Китай и Россию призывают скинуться «на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО». Небензя добавил, что США упрекают Россию в нежелании «платить по чужим счетам».

На заседании СБ ООН в годовщину выхода войск США из Афганистана американская постпред посетовала, что Россия якобы лишь обвиняет Запад в бедах Афганистана. При этом она попыталась упрекнуть Москву в якобы маленьком финансировании помощи Афганистану.

