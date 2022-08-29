Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия уличила США в перекладывании ответственности за провал в Афганистане

Постпред России в ООН Небензя: США пытались обвинить талибов в своем провале в Афганистане
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США в течение всего прошедшего года пытались обвинить талибов (члены «Талибана», запрещенной в РФ террористической организации) в своем провале в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что «Вашингтон лицемерно пытался переложить ответственность за провал своей 20-летней войны и за текущую деградирующую ситуацию на новые власти».

По словам постпреда, американцы пришли в Афганистан с миссией борьбы с терроризмом, однако их появление лишь «укрепило статус очага терроризма и центра производства и распространения наркотиков».

Материалы по теме:
Опиумные плантации и лагеря для наркоманов. Как талибы загнали миллионы афганцев в героиновое рабство
Опиумные плантации и лагеря для наркоманов.Как талибы загнали миллионы афганцев в героиновое рабство
15 августа 2022
«Мою страну продали террористам» Истории афганцев, покинувших родину после прихода талибов
«Мою страну продали террористам»Истории афганцев, покинувших родину после прихода талибов
20 августа 2022

«На ряду с “Аль-Каидой” (запрещенная в России террористическая группировка) появилась и прочно укрепила свое влияние ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) », — указал Небензя.

Дипломат напомнил, что рост наркопроизводства в Афганистане за 20 лет также достиг небывалых размеров.

Ранее ветеран боевых действий, конгрессмен Брайан Мост обвинил президента США Джо Байден в жестоком предательстве американских военных, принимавших участие в боевых операциях в Афганистане. «Двенадцать лет назад я потерял ноги в Кандагаре, последнем оплоте "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) перед его падением в 2001 году. Год назад мне пришлось наблюдать, как талибы маршируют по тому же месту с американской военной техникой», — написал политик.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военные США допустили обстрелы у Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Число жертв столкновений в Ираке возросло
Юрист назвала главную проблему столичных инфобизнесменов
В России предложили ввести скидку на обучение в вузах для многодетных семей
В Москве раскрыта схема нелегального обналичивания сотен миллионов рублей
В России рассказали о превосходстве БМП-3 над бронетехникой Украины
Власти Ирака объявили вторник нерабочим из-за ситуации в стране
Белый дом отверг свое участие в оценке секретных документов Трампа
Россия призвала дать принципиальную оценку обстрелам Запорожской АЭС
Россия уличила США в перекладывании ответственности за провал в Афганистане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.