Россия уличила США в перекладывании ответственности за провал в Афганистане

Постпред России в ООН Небензя: США пытались обвинить талибов в своем провале в Афганистане

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США в течение всего прошедшего года пытались обвинить талибов (члены «Талибана», запрещенной в РФ террористической организации) в своем провале в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что «Вашингтон лицемерно пытался переложить ответственность за провал своей 20-летней войны и за текущую деградирующую ситуацию на новые власти».

По словам постпреда, американцы пришли в Афганистан с миссией борьбы с терроризмом, однако их появление лишь «укрепило статус очага терроризма и центра производства и распространения наркотиков».

«На ряду с “Аль-Каидой” (запрещенная в России террористическая группировка) появилась и прочно укрепила свое влияние ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) », — указал Небензя.

Дипломат напомнил, что рост наркопроизводства в Афганистане за 20 лет также достиг небывалых размеров.

Ранее ветеран боевых действий, конгрессмен Брайан Мост обвинил президента США Джо Байден в жестоком предательстве американских военных, принимавших участие в боевых операциях в Афганистане. «Двенадцать лет назад я потерял ноги в Кандагаре, последнем оплоте "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) перед его падением в 2001 году. Год назад мне пришлось наблюдать, как талибы маршируют по тому же месту с американской военной техникой», — написал политик.