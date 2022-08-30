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Бывший полковник российского МВД получил срок за взятки от подозреваемых

В Москве бывшему следователю российского МВД дали шесть лет колонии за взятку

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Москве бывший следователь российского МВД получил шесть лет колонии строгого режима за взятку в пять миллионов рублей от подозреваемых по уголовному делу. Об этом во вторник, 30 августа, «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Речь идет о 38-летнем бывшем подполковнике юстиции Денисе Иванове, работавшем в Главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД Москвы. Как установил суд, осужденный был следователем по делу о сбыте сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами, в помещении аптечного пункта.

В причастности к преступлению подозревали родственников руководства аптечного пункта. Через знакомого адвоката Иванов предложил решить вопрос о непривлечении подозреваемых к ответственности за пять миллионов рублей.

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«В результате достигнутой через посредника договоренности, 10 и 16 марта 2021 года злоумышленники в несколько этапов получили от заинтересованных лиц денежные средства и их муляжи на общую сумму 2,9 миллиона рублей в качестве части требуемой суммы, после чего их преступная деятельность была пресечена в ходе оперативных мероприятий УСБ ГУ МВД России по городу Москве», — рассказали в столичной прокуратуре.

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Азамат Асланов
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