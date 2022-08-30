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Умер народный артист России Александр Скульский

В возрасте 80 лет умер народный артист России Александр Скульский

Фото: «Нижегородская филармония»

В возрасте 80 лет умер народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии Александр Скульский. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Олег Беркович в своем Telegram-канале .

Причина смерти артиста не уточняется. «С огромным сожалением сообщаю, что сегодня скончался Александр Михайлович Скульский. Великий человек, один из столпов нижегородской и российской культуры, народный артист России», — написал Беркович.

Скульский родился в 1942 году в городе Горьком. Окончил Нижегородскую и Петербургскую консерватории. Более 50 лет своей жизни он проработал в Нижегородской филармонии, последние 20 лет из которых был главным дирижером и художественным руководителем симфонического оркестра. Под его управлением коллектив исполнил более двух тысяч программ, включая симфонии Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, а также произведения Иоганна Баха, Вольфганга Моцарта и других композиторов. В 1990 году был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России», в 2004 году стал народным артистом страны.

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Дениза Мацаева
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