Названы наиболее часто игнорируемые признаки проблем со сном

Сомнолог Мэй назвала усталость и раздражительность днем признаками хронического недосыпа

Вялость, дневная усталость и раздражительность могут быть признаками хронического недосыпа, сообщила сомнолог Дейзи Мэй. В беседе с изданием The Sun она назвала наиболее часто игнорируемые признаки проблем с засыпанием.

По словам специалистки, каждый пятый человек в мире страдает от нарушений сна, и чаще всего эти проблемы обусловлены внешними факторами: злоупотреблением кофе и сахаром, стрессом. Время от времени бывает трудно заснуть из-за шумных соседей, жары или тревожных мыслей, однако иногда бессонница является следствием проблем со здоровьем.

Как отметила Мэй, большинство людей не обращает внимания на продолжительность ночного сна, а она должна составлять от семи до девяти часов в сутки. Именно такое количество качественного отдыха позволит человеку нормально функционировать днем. Признаками хронического недосыпа сомнолог назвала чрезмерную дневную сонливость, неспособность сосредоточиться, упадок сил, раздражительность и перепады настроения.

Хороший ночной сон жизненно важен для предотвращения развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и улучшения памяти Дейзи Мэй Сомнолог

Если сокращение кофеина, сладкого и алкоголя, отключение устройств-источников синего света и другие хитрости для быстрого засыпания уже испробованы, но человеку все равно трудно погрузиться в сон на протяжении месяца и более, необходимо обратиться за помощью к врачу для выяснения причин и подбора лечения, заключила она.

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