Фильм «Место под соснами» с Гослингом выйдет в повторный прокат в России

Фильм «Место под соснами» с Гослингом и Купером выйдет в повторный прокат в России

В российских кинотеатрах вновь покажут криминальную драму «Место под соснами» режиссера Дерека Сиенфрэнса. Об этом сообщается на портале Film.ru

Фильм выйдет в повторный прокат 1 сентября 2022 года. Картина рассказывает историю мотогонщика Люка, который решил грабить банки ради обеспечения своего новорожденного сына. Главные роли исполнили Райан Гослинг, Брэдли Купер и Ева Мендес. Сценаристами выступили Дариус Мардер и Бен Коссио.

Премьера фильма состоялась в России весной 2013 года. Картина заработала в мире свыше 47 миллионов долларов. Кассовые сборы в России составили миллион долларов.

Ранее сообщалось о том, что Netflix закрыл сериал «Обитель зла» после первого сезона.

