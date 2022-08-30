Ставший Джонни Деппом россиянин решил жениться на петербургской Джоли

В Петербурге сменивший имя на Джонни Депп россиянин решил жениться на Анджелине Джоли

В Санкт-Петербурге россиянин, ставший Джонни Деппом, решил жениться на петербургской Анджелине Джоли. Об этом сообщает KP.RU.

Пара официально сменила свои имена и фамилии: 34-летний художник и дизайнер Игорь Ректор стал Деппом Джонни Евгеньевичем, а его избранница, 27-летний психолог Екатерина Кирпичникова, — Джоли Анджелиной Алексеевной.

Будущие супруги познакомились на тренинге личностного роста. Через четыре года отношений на тот момент Ректор сделал предложение Кирпичниковой на Дворцовой площади. После того как помолвка состоялась, пара обратилась в пиар-агентство для дополнительного свадебного креатива. Именно там им и предложили сменить имена.

«Сейчас такое время, что каждый креативит как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие», — объяснил русский Депп.

Свадьба запланирована на 8 сентября. Неизвестно, возьмет ли Джоли фамилию будущего мужа.

Ранее сообщалось, что британский поклонник певицы Селин Дион сильно напился, смотря ее выступление по телевизору. Через несколько дней ему пришло письмо с уведомлением о том, что он сменил имя с Томаса Додда на Селин Дион.