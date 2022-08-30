Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Ставший Джонни Деппом россиянин решил жениться на петербургской Джоли

В Петербурге сменивший имя на Джонни Депп россиянин решил жениться на Анджелине Джоли

Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

В Санкт-Петербурге россиянин, ставший Джонни Деппом, решил жениться на петербургской Анджелине Джоли. Об этом сообщает KP.RU.

Пара официально сменила свои имена и фамилии: 34-летний художник и дизайнер Игорь Ректор стал Деппом Джонни Евгеньевичем, а его избранница, 27-летний психолог Екатерина Кирпичникова, — Джоли Анджелиной Алексеевной.

Будущие супруги познакомились на тренинге личностного роста. Через четыре года отношений на тот момент Ректор сделал предложение Кирпичниковой на Дворцовой площади. После того как помолвка состоялась, пара обратилась в пиар-агентство для дополнительного свадебного креатива. Именно там им и предложили сменить имена.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018

«Сейчас такое время, что каждый креативит как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие», — объяснил русский Депп.

Свадьба запланирована на 8 сентября. Неизвестно, возьмет ли Джоли фамилию будущего мужа.

Ранее сообщалось, что британский поклонник певицы Селин Дион сильно напился, смотря ее выступление по телевизору. Через несколько дней ему пришло письмо с уведомлением о том, что он сменил имя с Томаса Додда на Селин Дион.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке ВСУ осуществить контрнаступление в ДНР
Врач объяснила причину обильного потоотделения перед менструацией
Илон Маск раскрыл секрет своего похудения
Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления ВСУ
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье
Белоруссия задумалась о строительстве дополнительных энергоблоков на БелАЭС
В ДТП под Ярославлем погибла ехавшая на вызов бригада скорой
Появились кадры с места смертельного ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем
В Москве подорожал один тип жилья
Зеленский назвал нужную для восстановления Украины сумму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.