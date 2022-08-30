Американские компании захотели тайно торговать с Россией через Турцию

Yeni Safak: компании из США хотят тайно торговать с Россией через Турцию в обход санкций

Американские компании, покинувшие Россию из-за конфликта на Украине, ищут способ тайно торговать с РФ через Турцию. Об этом пишет Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

По их информации, многие американские компании, которые хотят обойти антироссийские санкции Запада, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Источники издания рассказали, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от компаний из США.

Издание отмечает, что сейчас американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия-Турция-Дубай-США, покупая товары из России. Для этого они привлекли свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая, чтобы покрыть свои потери на российском рынке.

Среди основных товаров, которые американские компании хотят покупать у России, названы нефтехимические продукты, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения, химикаты, водные продукты и алкогольные напитки. Отмечается, что после введения санкций против России тысячи западных компаний оказались в сложной ситуации.

Газета напомнила, что посол США в Анкаре Джефф Флейк говорил о пяти тысячах американских компаний, готовящихся к выходу из России, которые указали в качестве своего адреса Турцию. Они «воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе».

Ранее стало известно, что сотрудники Центрального разведывательного управление (ЦРУ) США угрожали бизнесменам Турции из-за их торговых связей с Россией. Вашингтон угрожал сотрудникам строительных компаний, сотрудничающих с российскими организациями. Так, сотрудник ЦРУ спрашивал бизнесменов из жилищного сектора о том, сколько домов они продали россиянам, в какой валюте формировали цену, по какому каналу была произведена оплата.

Ранее The Wall Street Journal писала, что США усиливают давление на Турцию, предостерегая компании от сотрудничества с физическими и юридическими российскими лицами, оказавшимися под санкциями. Так, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо пригрозил турецким компаниям проблемами, отметив, что они рискуют подпасть под американские ограничения.