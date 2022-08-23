США пригрозили турецким компаниям проблемами из-за сотрудничества с Россией

США предостерегли турецкие компании от сотрудничества с подсанкционными россиянами

США усиливают давление на Турцию, предостерегая компании от сотрудничества с физическими и юридическими российскими лицами, оказавшимися под санкциями. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо пригрозил турецким компаниям проблемами, отметив, что они рискуют подпасть под американские ограничения, если будут вести бизнес с подсанкционными представителями России. Адейемо также напомнил, что турецкие банки не могут одновременно иметь корреспондентские отношения с российскими и американскими банками.

Турция — единственный член НАТО, который не ввел санкции против России. Ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сказал, что у Турции есть действующий контракт с Россией по газу, страна не может присоединиться к санкциям в сфере энергетики.

Ранее в США потребовали от Турции разорвать отношения с Россией ради покупки истребителей F-16, так как Вашингтон будет продавать свою военную технику только тем странам, которые разделяют ценности Соединенных Штатов.