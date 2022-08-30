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Мэр Одессы опроверг призывы к переговорам с Россией

Мэр Одессы Труханов назвал ложью заявления о его призывах к переговорам с Россией

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг заявления о призывах к переговорам с Россией, которые ему приписали после интервью итальянской газете. Соответствующий пост он разместил на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова», — написал градоначальник. Он также назвал распространившиеся сведения фейком и призвал журналистов проверять источники информации.

Труханов подчеркнул, что, по его мнению, переговоры возможны лишь после выведения российских войск с территории Украины. «В Украине произошла беспрецедентная консолидация общества. Мы все едины, как никогда. Попытки российской пропаганды посеять раскол в наших рядах обречены», — заключил он.

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29 августа Corriere della Sera опубликовала интервью с одесским мэром, в котором он призвал киевские власти вести переговоры с Москвой и искать компромиссы. Кроме того, политик высказался против сноса городского памятника Екатерине II.

В июне Труханов признался, что обеспокоен ростом ненависти ко всему русскому. Он также высказался против переименования Пушкинской улицы, расположенной рядом с городской мэрией.

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Варвара Кошечкина
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