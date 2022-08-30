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Боррель высказался о плачевной ситуации на Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что ситуация на Украине остается очень негативной

Фото: JOHANNA GERON / Reuters

Ситуация на Украине остается очень негативной и плачевной, тенденций к улучшению на данный момент не наблюдается. Так обстановку на украинской территории оценил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель перед началом в Праге неформальной встречи глав минобороны стран-участниц организации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы продолжим обсуждать ситуацию на Украине, которая, к несчастью, не улучшается. Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная. То есть ситуация на земле продолжает оставаться очень плохой», — высказался верховный представитель. Он также заявил, что ЕС продолжит оказывать Киеву всю необходимую военную и финансовую поддержку.

Ранее Боррель рассказал, что главы оборонных ведомств государств ЕС обсудят возможность расширения поставок оружия Киеву. По его словам, ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в помощи западных государств.

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Виктория Кондратьева
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