В Белоруссии признали экстремистским вымышленное государство

Лидский районный суд признал экстремистскими соцсети вымышленного государства Вейшнория

Лидский районный суд признал экстремистскими страницы вымыленного государства Вейшнория в соцсетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что 19 августа суд признал «экстремистскими материалами» страницы вымышленного государства в YouTube, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), а также канал и чат Вейшнории в Telegram.

Вейшнория является вымышленным государством, которое появилось после военных учений России и Белоруссии «Запад — 2017». Оно было одним из трех придуманных организаторами тренировочных маневров «государств-агрессоров», которые по сценарию учений «нападали» на белорусскую сторону, и располагалось на северо-западе республики.

Через некоторое время после этого появились шутки про Вейшнорию как отдельную независимую страну со столицами в Гродно, Сморгони, Лиде, которые впоследствии переросли в экстерриториальный проект виртуального государства с независимой системой власти и собственной криптовалютой талер.