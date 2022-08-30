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Массовую драку на палках в Новой Москве сняли на видео

В Коммунарке в Новой Москве произошла массовая драка на палках

В сети появились кадры массовой драки на палках в Новой Москве. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На записи видно, как около десяти человек бегают с палками и бьют ими друг друга.

Потасовка произошла в Коммунарке. Как рассказали РИА Новости в столичном главке МВД, по факту случившегося начата проверка. Там добавили, что с заявлениями в полицию никто не обращался.

Ранее в сеть попали кадры массовой драки с участием мигрантов в районе метро «Некрасовка» в Москве.

До этого более 60 мигрантов устроили драку с применением палок и бит на стройке в столичной промышленной зоне Руднево. По словам очевидцев, одна группа строителей бездельничала, и коллегам пришлось доделывать за них всю работу, что и спровоцировало конфликт.

Анастасия Шейкина
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