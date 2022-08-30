Среди участников VIP-гонки суперкаров в Москве оказались таксист и безработные

Среди задержанных на VIP-гонке в Москве оказались таксист, многодетный отец и безработные

Среди задержанных участников VIP-гонки суперкаров, которая прошла в Москве, оказались таксист, многодетный отец, криптоинвесторы и безработные. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ходе слушаний несколько человек заявили, что не имеют работы. При этом они приехали из разных городов, купив билеты на мероприятие стоимостью от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.

Один из участников гонки, Александр Паульс, во время слушаний назвал себя отцом четырех детей, а другой представился таксистом, которого задержали случайно.

Несколько человек определили себя как криптоинвесторы. Также выяснилось, что несколько человек являются основателями фирм, уставный капитал которых — 10 тысяч рублей.

28 августа полицейские задержали больше сотни владельцев дорогих машин, в том числе экс-мэра Архангельска Александра Донского. Уточнялось, что участники гонки были заранее предупреждены о запрете на проведение мероприятия. Планировалось, что на спорткарах будут наклеены стикеры «Богатые и успешные».