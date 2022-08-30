В Арктике впервые запустят аэроэкспресс между удаленным аэропортом и городом

Между Новым Уренгоем и аэропортом в 2023 году впервые запустят аэроэкспресс

С 2023 года из удаленного от города крупнейшего аэропорта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до Нового Уренгоя впервые запустят аэроэкспрессы. Об этом сообщается в пресс-службе правительства арктического региона.

«Воздушная гавань Нового Уренгоя станет доступней для жителей и гостей города благодаря запуску нового автобусного сообщения. Аэропорт и железнодорожный вокзал газовой столицы свяжет аэроэкспресс», — говорится в сообщении.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин также отметил, что запуск аэроэкспресса планируется совместить с вводом в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса. Также он отметил, что аэропорт удален от города на большое расстояние, а запуск аэроэкспрессов позволит его максимально «приблизить».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути (Севморпути) до 2035 года. Документ включает в себя более 150 мероприятий, на финансирование которых будет выделено почти 1,8 триллиона рублей.