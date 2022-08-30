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В России стали больше выдавать ипотеку

В июле 2022 года в России почти на 35 процентов вырос объем выдач по ипотеке

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В июле 2022 года в России объем выданных кредитов по ипотеке вырос почти на 35 процентов относительно июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

В седьмом месяце текущего года объем выданных кредитов оценили в 341 миллиард рублей. За июль в банках оформили 91,6 тысячи кредитов — количество оказалось на 40 процентов больше, чем в июне. В среднем ипотеку стали выдавать на 23 года.

По данным регулятора, к началу августа ипотечный портфель в России достиг 12,7 триллиона рублей. За семь месяцев в стране оформили 636,4 тысячи кредитов на 2,2 триллиона рублей.

Ранее в Национальном агентстве кредитных рейтингов (НКР) предсказали, что в 2022 году число выданных в России ипотечных кредитов упадет на 30-35 процентов. По прогнозам, будет выдано около 1,2 миллиона ипотечных кредитов. Общий объем составит примерно 4,55 триллиона рублей.

Нина Ташевская
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