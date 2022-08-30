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Неспособным оплатить электричество британцам предложили греться в библиотеках

В Британии предложили создать общественные пункты обогрева

Фото: Craig Brough / Reuters

Неспособные оплатить счета за электричество британцы смогут собираться в галлереях, общественных центрах и библиотеках, чтобы согреться. Создать пункты обогрева предложили власти нескольких городов в Британии, сообщает The Times.

Подобные места могут появиться в Бирмингеме, Бристоле, Данди, Глазго и Абердине. Муниципалитеты работают над поиском мест, которые готовы принять участие в акции. Нуждающиеся в тепле смогут найти подходящее место в помощью специальной карты.

«Мы хотим помочь людям найти бесплатные места, где им будут рады», — заявил член администрации Бирмингема по вопросам социальной справедливости, общественной безопасности и равноправия Джон Коттон. Инициатива создать пункты обогрева вызвана опасениями по поводу растущих цен на электричество. Ожидается, что в октябре средний счет британского домохозяйства достигнет 3,5 тысячи фунтов.

В январе замерзающим из-за энергокризиса британцам посоветовали заменить отопление котами. Такой совет гражданам дала крупная энергокомпания Ovo Energy в списке из десяти «простых и малозатратных способов не замерзнуть этой зимой», который получили клиенты организации по электронной почте.

Александра Качан
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