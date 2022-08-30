Во Франции раскрыли зависимость Японии от России

Le Monde: Япония остается в проекте «Сахалин-2» из-за опасений по ситуации с газом зимой

Французская газета Le Monde назвала причину, по которой участники проекта «Сахалин-2» от Японии, компании Mitsubishi и Mitsui, не выходят из соглашения.

По мнению автора материала, Токио обеспокоен ситуацией с поставками энергии на зиму, поэтому указанные компании не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Москвой. Издание отмечает, что «Сахалин-2» обеспечивает 10 процентов потребностей страны.

«А 60 процентов из 10 миллионов тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10 процентов потребностей страны. Токио импортирует 97,8 процента своего СПГ», — пишет Le Monde.

Именно по этой причине правительство страны оказывает давление на компании с целью сохранения участия в проекте, поясняет издание.

О том, что Mitsubishi планирует остаться в «Сахалине-2», стало известно 25 августа. После получения уведомления от Mitsubishi и Mitsui российская сторона в течение трех дней должна отреагировать и вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.

