ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС

Власти Энергодара сообщили, что ВСУ снова обстреляли территорию Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли территорию Запорожской АЭС крупнокалиберной артиллерией, а также береговую линию Энергодара. Об этом сообщили власти города в Telegram-канале.

Обстрел произошел в 06:50. Отмечается, что у здания хранилища отработанного топлива зафиксированы два разрыва снарядов.

В понедельник, 29 августа, член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в результате обстрелов пробили крышу спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где хранится свежее топливо для реакторов.