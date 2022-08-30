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ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС

Власти Энергодара сообщили, что ВСУ снова обстреляли территорию Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли территорию Запорожской АЭС крупнокалиберной артиллерией, а также береговую линию Энергодара. Об этом сообщили власти города в Telegram-канале.

Обстрел произошел в 06:50. Отмечается, что у здания хранилища отработанного топлива зафиксированы два разрыва снарядов.

В понедельник, 29 августа, член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в результате обстрелов пробили крышу спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где хранится свежее топливо для реакторов.

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Марина Совина
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