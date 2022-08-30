Захарова высказалась об убившем своего мужа немецком консуле словами Жванецкого

Мария Захарова высказалась об убившем своего мужа немецком консуле Хане словами Жванецкого

Официальный представитель МИД Мария Захарова решила «перед сном проверить международные новости» и высказалась в своем Telegram-канале о немецком консуле Уве Герберте Хане, обвиняемом в Бразилии в убийстве мужа, и вернувшемся в Германию.

«Только открываю ленту, как агентства, будто ждали, выдают», — иронизирует Захарова. В сообщении дипломат привела текст новости о консуле, убившем своего супруга после 20 лет брака. Она отметила, что теперь консул находится в ФРГ, а «там как раз (канцлер Германии Олаф — прим. «Ленты.ру») Шольц обьявил о легализации наркотиков».

Резюмировала свой пост представитель российского МИД словами Михаила Жванецкого: «Нормально, Григорий!.. Отлично, Константин!».

7 августа в Рио-де-Жанейро, Бразилия, задержали немецкого консула Уве Херберта Ханна. Его подозревают в убийстве супруга бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. Дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт и уже прибыл в Европу.