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Захарова высказалась об убившем своего мужа немецком консуле словами Жванецкого

Мария Захарова высказалась об убившем своего мужа немецком консуле Хане словами Жванецкого

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова решила «перед сном проверить международные новости» и высказалась в своем Telegram-канале о немецком консуле Уве Герберте Хане, обвиняемом в Бразилии в убийстве мужа, и вернувшемся в Германию.

«Только открываю ленту, как агентства, будто ждали, выдают», — иронизирует Захарова. В сообщении дипломат привела текст новости о консуле, убившем своего супруга после 20 лет брака. Она отметила, что теперь консул находится в ФРГ, а «там как раз (канцлер Германии Олаф — прим. «Ленты.ру») Шольц обьявил о легализации наркотиков».

Резюмировала свой пост представитель российского МИД словами Михаила Жванецкого: «Нормально, Григорий!.. Отлично, Константин!».

7 августа в Рио-де-Жанейро, Бразилия, задержали немецкого консула Уве Херберта Ханна. Его подозревают в убийстве супруга бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. Дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт и уже прибыл в Европу.

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Юлия Мискевич
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