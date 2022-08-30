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Зеленский встретился с главой МАГАТЭ

Президент Украины Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Гросси

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы офиса украинского лидера.

Отмечается, что о подробностях переговоров Зеленского и главы агентства пока не сообщалось.

Ранее стала известна дата приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По данным The New York Times, группа из 14 экспертов посетит объект в среду, 31 августа.

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Георгий Нестеров
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