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Страны Северной Европы и Балтии обсудят замену источников энергии из России

Лидеры стран Северной Европы и Балтии обсудят пути замещения источников энергии из России

Фото: Michael Probst / AP

Главы правительств стран Северной Европы и Балтии в рамках встречи на острове Борнхольм обсудят пути быстрого замещения ископаемых источников энергии из России в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финский кабинет министров.

«Они сосредоточатся на увеличении мощности ветроэнергетики, строительстве линий передачи энергии и активизации сотрудничества для укрепления энергетической безопасности региона Балтийского моря. Вопросы энергетики будут включены в повестку дня заседаний Европейского совета осенью», — говорится в сообщении.

В обсуждении примут участие лидеры Германии и Польши, президент Еврокомиссии и министры энергетики стран-участниц, уточняется в сообщении.

Ранее власти Германии и Дании заявили, что помочь Европе частично заменить газ из России может ранее запланированный проект «энергетического острова Борнхольм». Речь идет о ветроэнергетическом комплексе в Балтийском море, который позволит вырабатывать более трех гигаватт энергии в сутки и обеспечить ей 4,1 миллиона домохозяйств.

Страны Европы давно хотят заменить ископаемые источники в пользу ВИЭ, чтобы избежать полномасштабных последствий глобального потепления. В условиях напряженности на энергетических рынках из-за военных действий на Украине, ЕС наращивает темпы по переходу на ВИЭ, чтобы хотя бы частично избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Марина Совина
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