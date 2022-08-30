Глава Росгвардии доложил Путину о выполнении задач в зоне СВО

Глава Росгвардии Золотов на встрече с Путиным доложил ему о выполнении задач в зоне СВО

Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении задач в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает «Интерфакс».

Золотов рассказал, что росгвардейцы принимают участие в боевых действиях, занимаются разведкой и организацией засад, ищут и ликвидируют диверсантов, охраняют важные гособъекты и обеспечивают гуманитарную безопасность. Также российские силовики обнаруживают оружейные схроны и проводят разминирования.

«В ходе специальной военной операции войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской республик, а также в Запорожской и Херсонской областях», - отметил директор Росгвардии на встрече с президентом России.

Золотов подчеркнул, что сотрудники ведомства чувствуют поддержку от населения на освобожденных территориях. «Они понимают, что мы защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей», — добавил он.