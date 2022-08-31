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Синоптик назвал август 2022 года самым жарким в Москве почти за 150 лет

Вильфанд заявил, что август 2022 года стал самым жарким в Москве за 144 года

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Август 2022 года стал самым жарким почти за 150 лет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит РИА Новости.

«Август стал самым жарким месяцем для Москвы. Не было еще за 143-летний период — 144-летний период наблюдений такого жаркого августа», — сказал синоптик. Также он напомнил, что в Москве в течение восьми августовских дней температура прогревалась до 30 градусов, что, по словам специалиста, является «фантастически рекордным» значением для этого месяца.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей европейской части России о вероятности выпадения снега 1 сентября. Метеоролог уточнил, что это в большей степени относится к Русскому Северу.

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Никита Абрамов
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