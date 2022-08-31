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В Британии захотели ускорить реализацию проектов по АЭС

The Telegraph: Британия хочет ускорить реализацию проектов по атомным электростанциям

Фото: Pixabay

Власти Великобритании хотят ускорить реализацию проектов по атомным электростанциям (АЭС). Причиной такого решения является продолжающийся в стране энергокризис, сообщает газета The Telegraph.

«АЭС могут быть запущены в ускоренном порядке при перестановках в планировании с целью попытаться смягчить энергетический кризис в стране», — пишет издание.

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Грег Кларк заявил, что данную инициативу необходимо реализовать как можно скорее, поскольку в период высокой инфляции затраты на крупные инфраструктурные проекты будут расти.

Ранее глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс захотела снизить НДС. задумалась о снижении НДС на 5 процентов в случае собственной победы на выборах. Такое снижение — с 20 до 15 процентов — может стать самым большим за всю историю страны.

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Марина Совина
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