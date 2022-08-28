Трасс захотела снизить НДС в Великобритании

Лиз Трасс задумалась о снижении НДС в Великобритании в случае победы на выборах

Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс захотела снизить НДС. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственный источник.

Трасс задумалась о снижении НДС на 5 процентов в случае собственной победы на выборах. Такое снижение — с 20 до 15 процентов — может стать самым большим за всю историю страны. Предполагается, что подобное решение позволит каждой семье ежегодно экономить до 1300 фунтов стерлингов (1527 долларов).

Трасс уже обсудила этот шаг со своими ведущими советниками. При этом она подчеркнула, что решения о финансовой поддержке будут приниматься лишь после получения окончательных результатов голосования на выборах премьер-министра.

Ранее глава МИД Великобритании предупредила о затяжном энергокризисе в стране, который продлится несколько лет. «Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы. Это долгосрочная проблема», — сказала она. Политик указала, что Великобритании нужно возобновить разработку нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить строительство атомных станций и переходить на возобновляемые источники энергии.