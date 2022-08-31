Шестилетней россиянке пробило голову кирпичом во дворе дома

В Иркутске шестилетней девочке пробило голову кирпичом, брошенным с крыши многоэтажки

В Иркутске шестилетней девочке пробило голову кирпичом, брошенным с крыши многоэтажного дома. Об этом сообщила KP.RU мать пострадавшей.

Россиянка пояснила, что в день случившегося была на работе. Девочка находилась под присмотром старшей сестры.

Вместе они отправились гулять во двор. В какой-то момент 20-летняя девушка услышала глухой удар, обернулась и увидела, что на голову сестры упал кирпич.

Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка скальпированную рану головы и травмы лица. Девочку доставили в больницу.

Мать предположила, что кирпич упал на голову ее дочери не случайно. По ее данным, в тот день двое школьников забрались на крышу, чтобы пугать выходящих из подъезда людей, сбрасывая на них камни.

В региональном главке МВД начали проверку по факту случившегося. «После выяснения всех обстоятельств случившегося будет принято правовое решение», — заверили в пресс-службе.

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