В бундесвере заявили о потенциале российской армии

Генеральный инспектор бундесвера Цорн заявил об «огромный запасах» российской армии

Не стоит недооценивать потенциал российской армии, у которой еще имеются «огромные запасы» вооружений. С таким заявлением выступил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн, его цитирует Reuters.

Цорн отметил, что большая часть Военно-морского флота России не была развернута на Украине. Также он увидел дальнейший потенциал в российских военно-воздушных силах, которые могут представлять угрозу НАТО.

«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, на даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий», — заявил генеральный инспектор бундесвера.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обратился к российским военным на Украине. Он заявил, что каждый российский военный почувствует «украинский ответ» за участие в спецоперации. По мнению Зеленского, у российской армии якобы не будет ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области. Он пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожат все склады и технику.