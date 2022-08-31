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В США начнут строительство охотника за подводными лодками Constellation

Верфь Fincantieri Marinette Marine начнет строительство первого фрегата Constellation

Изображение: U.S. Navy

Строительство первого фрегата класса Constellation для Военно-морских сил (ВМС) США начнут на верфи Fincantieri Marinette Marine в среду, 31 августа. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителей ВМС США.

Отмечается, что строительство начали после модернизации конструкции франко-итальянского фрегата типа FREMM для соответствовали требованиям ВМС США. Контракт на разработку проекта американского фрегата заключили в 2020 году.

Первый фрегат класса Constellation, который станет охотником за подводными лодками, планируют передать флоту в 2026 году. Корабль получит боевую информационно-управляющую систему Aegis Baseline 10.

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Фрегаты типа FREMM предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабль несет артиллерийские установки, а также противокорабельные и зенитные ракеты. Американские фрегаты получат новый гребной винт, удлиненный корпус и установку вертикального пуска Mk 41.

В июне издание The National Interest сообщило, что ВМС США выделили 537 миллионов долларов на строительство третьего фрегата класса Constellation. Вооружение кораблей позволяет поражать надводные, подводные и воздушные цели.

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Даниил Иринин
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