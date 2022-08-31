В ДНР нашли документы, подтверждающие биологическую активность США на Украине до 2014 года

Разведка Донецкой народной республики (ДНР) обнародовала документы, доказывающие причастность США к военно-биологической деятельности на Украине до 2014 года. Об этом сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

По его словам, США обеспокоены тем, что информация об американских лабораториях попала к спецслужбам ДНР. Он объяснил, что это принесло ущерб программе биологической защиты США (BTRP). «В данный момент американцы с привлечением СБУ продолжают заниматься поиском каналов утечки этих данных», — написал Безсонов.

Среди опубликованных документов есть ответ 2013 года на обращение некоего народного депутата И. Швайца от Министерства экономического развития и торговли Украины. В тот момент он направлял в ведомство вопрос касательно выполнения компанией Black & Veatch Special Projects Corp. программы снижения биологической угрозы в республике.

Ранее сенатор Совета Федерации Константин Косачев допустил, что Украина может использовать разработки биологического оружия, если они существуют. Он отметил, что «исключать ничего нельзя». Как утверждает Косачев, более 30 американских лабораторий действуют или действовали на Украине.