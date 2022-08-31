Минэкономразвития разработало план развития России до 2030 года

Минэкономразвития разработало сценарий модернизации экономики России до 2030 года

Минэкономразвития и отраслевые ведомства разработали план модернизации экономики России до 2030 года, об этом сообщается на сайте министерства.

«Целевым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений, которые позволят уже в 2024 году преодолеть спад и выйти на устойчивый рост», — отмечается в заявлении.

Достигать роста предполагается за счет внутреннего инвестиционного и потребительского спроса. Необходимые темпы развития будут достигнуты за счет реализации приоритетных направлений деятельности, выработанных на сессиях отраслей.

Среди решений — развитие транспортной и логистической инфраструктуры, поддержка проектов импортозамещения, цифровизация и создание собственного оборудования и программного обеспечения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин ранее обращал особое внимание на необходимость укрепления финансовой самостоятельности и независимости государства.

