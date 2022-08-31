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В Совфеде заявили о «продавших душу дьяволу» властях Украины

Сенатор Джабаров: власти Украины «продали душу дьяволу», одобрив санкции против патриарха
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале заявил, что правительство Украины «продало душу дьяволу».

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что официальный Киев одобрил введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи представителей Русской православной церкви.

«Санкции против Главы Церкви, Великой Православной Церкви могут позволить себе только люди, продавшие души Дьяволу», — подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) обратится к вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей с просьбой лишить престола патриарха Кирилла.

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Марина Совина
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