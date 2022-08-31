В Госдуме высказались об отмене ЕГЭ после выхода из Болонского процесса

Депутат Федоров заявил, что ЕГЭ отменят после выхода России из Болонского процесса

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет отменен после выхода России из Болонского процесса, так как он концептуально противоречит интересам страны. Об этом высказался депутат Государственной Думы Евгений Федоров, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам парламентария, в течение двух лет образование в России будет изменено. Кроме того, приоритетом станет воспитание людей, а не проверка их знаний, добавил он. «Выходя из Болонского процесса, мы автоматически поставили крест на ЕГЭ. У него другая логика: он [экзамен] развивает память, но не развивает мышление. Будут экзамены, в которых ученики будут отражать свои знания», — подчеркнул Федоров.

Ранее глава методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал, что в 2023 году изменения в ЕГЭ коснутся почти всех предметов, кроме географии. По его словам, экзамен сильно поменялся еще в прошлом году, когда произошел переход на новые модели тестирования вследствие обновления Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).