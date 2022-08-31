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Лукашенко рассказал о влиянии Горбачева

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о личном вкладе Горбачева в ядерное разоружение
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о влиянии бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, скончавшегося на 92-м году жизни. Его слова приводит «БЕЛТА».

«С прискорбием воспринял известие о смерти Михаила Сергеевича Горбачева, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашей общей Родины. Михаил Сергеевич внес большой личный вклад в разрядку международной напряженности и глобальное ядерное разоружение в конце XX столетия», — заявил белорусский лидер.

По его словам, бывший президент Советского Союза искренне верил в возможность переустройства общества на основе гласности, народовластия и открытости.

Горбачев скончался 30 августа, об ухудшении его здоровья стало известно в июне. Политик страдал от заболевания почек и проходил курс лечения, в том числе гемодиализ, рассказал пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.

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Анастасия Заикина
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