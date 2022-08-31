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Начальник охраны Горбачева рассказал о человеческих качествах политика

Начальник охраны экс-президента СССР Медведев: Горбачев был хорошим человеком
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Бывший президент СССР Михаил Горбачев хорошо относился к сотрудникам, об этом рассказал руководитель личной охраны политика, генерал-майор КГБ СССР Владимир Медведев, передает РЕН ТВ.

Он рассказал о человеческих качествах политика. «Для нас был нормальным человеком. Для нас — я, как начальник личной охраны и другие товарищи, которые работали в личной охране, — для нас он был хорошим человеком», — подчеркнул он.

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Генерал-майор КГБ уточнил, что ничего плохого об экс-президенте СССР сказать не может.

Михаил Горбачев скончался в возрасте 91 года в Москве после продолжительной болезни. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

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Марина Совина
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